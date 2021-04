Bologna, De Leo: «Mihajlovic ci aveva chiesto di essere più pratici, contenti per il risultato» (Di domenica 18 aprile 2021) Emilio De Leo, collaboratore tattico di Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia Emilio De Leo, collaboratore tattico di Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia. Le sue parole PRESTAZIONE – «Il mister ci aveva chiesto di essere più pratici. Più concreti. Abbiamo rischiato poco e pi l’abbiamo gestita bene». ORGANICO – «Noi abbiamo una squadra di grande qualità, di giovani che stanno crescendo benissimo. Siamo contenti che oggi oltre ai tre punti abbiamo segnato tanto». SVAMBERG – «Sta facendo una crescita incredibile. Ha ottima fisicità che lo rende moderno perché sa inserirsi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Emilio De Leo, collaboratore tattico di Sinisaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia Emilio De Leo, collaboratore tattico di Sinisaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia. Le sue parole PRESTAZIONE – «Il mister cidipiù. Più concreti. Abbiamo rischiato poco e pi l’abbiamo gestita bene». ORGANICO – «Noi abbiamo una squadra di grande qualità, di giovani che stanno crescendo benissimo. Siamoche oggi oltre ai tre punti abbiamo segnato tanto». SVAMBERG – «Sta facendo una crescita incredibile. Ha ottima fisicità che lo rende moderno perché sa inserirsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

