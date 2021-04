‘Benevento città verde’, aumentano gli iscritti: le nuove adesioni (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il movimento apolitico, apartitico Benevento città verde contro il taglio indiscriminato degli alberi è ormai una importante realtà che conta centinaia di adesioni. Con grande soddisfazione si comunica che hanno aderito al movimento: Peppino Di Lorenzo, giornalista e scrittore e protagonista di mille battaglie civili; Gabriele Corona, primo protagonista della lotta contro l’abbattimento degli alberi e storico autore di mille inchieste e lotte di civiltà a Benevento; Luigi De Nigris, ex vicesindaco di Benevento ideatore della Commissione che, di fatto, frenò l’immediato abbattimento dei pini del viale degli Atlantici e forse questo determinò la sua fuoriuscita dalla Giunta comunale; Nunzio Aquino, noto professionista e ambientalista convinto e ex consigliere comunale. Un caldo benvenuto nel movimento Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il movimento apolitico, apartitico Beneventoverde contro il taglio indiscriminato degli alberi è ormai una importante realtà che conta centinaia di. Con grande soddisfazione si comunica che hanno aderito al movimento: Peppino Di Lorenzo, giornalista e scrittore e protagonista di mille battaglie civili; Gabriele Corona, primo protagonista della lotta contro l’abbattimento degli alberi e storico autore di mille inchieste e lotte di civiltà a Benevento; Luigi De Nigris, ex vicesindaco di Benevento ideatore della Commissione che, di fatto, frenò l’immediato abbattimento dei pini del viale degli Atlantici e forse questo determinò la sua fuoriuscita dalla Giunta comunale; Nunzio Aquino, noto professionista e ambientalista convinto e ex consigliere comunale. Un caldo benvenuto nel movimento Benevento ...

