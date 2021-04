A casa di Fedez arriva un “ospite speciale”: la reazione di Leone è esilarante! (Di domenica 18 aprile 2021) A casa Ferragnez arriva un Supereroe: la reazione del figlio Leone è tutta da vedere. Scopriamo insieme di chi si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fedez (@Fedez) A casa Ferragnez arriva il Supereroe del momento. Chi ha visto Lol, un comedy show che va in onda su Amazon Prime, avrà subito capito di chi stiamo parlando: Posaman! Per chi ancora non ha visto questo programma, si tratta di uno show che vede protagonisti 10 comici, ognuno dei quali deve far ridere gli altri colleghi, con ogni mezzo possibile. Ma non devono ridere, poichè saranno costretti a lasciare questo gioco. I conduttori sono Fedez e Mara Maionchi. LEGGI ANCHE—>PLATINETTE ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) AFerragnezun Supereroe: ladel figlioè tutta da vedere. Scopriamo insieme di chi si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) AFerragnezil Supereroe del momento. Chi ha visto Lol, un comedy show che va in onda su Amazon Prime, avrà subito capito di chi stiamo parlando: Posaman! Per chi ancora non ha visto questo programma, si tratta di uno show che vede protagonisti 10 comici, ognuno dei quali deve far ridere gli altri colleghi, con ogni mezzo possibile. Ma non devono ridere, poichè saranno costretti a lasciare questo gioco. I conduttori sonoe Mara Maionchi. LEGGI ANCHE—>PLATINETTE ...

Advertising

valecolo03 : la faccia di leo dopo che @Fedez gli ha dato la notizia che presto arriverà a casa un nuovo supereroe #Amici20 - newprotecthomas : RT @valecolo03: prossimamente a casa di @Fedez per un nuovo supereroe da presentare a leone #Amici20 - valecolo03 : prossimamente a casa di @Fedez per un nuovo supereroe da presentare a leone #Amici20 - viviLaGatta : RT @cretange: Venti minuti di squilli a vuoto del numero verde Covid della @Reg_Campania e non è la prima volta. Mia madre 76enne (diabeti… - statodelsud : Posaman a casa di Fedez, la reazione di Leone alla gag di Lillo | video -