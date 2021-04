Val Susa | barricate sull' autostrada | i manifestanti No Tav bloccano il traffico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Val Susa

Traffico bloccato e barricate sull'autostrada A32 in direzione di Torino. Un gruppo composto da una trentina di persone si è staccato dal corteo e ha così bloccato il traffico. La Polizia sta ...Da quanto si è appreso, la marcia, voluta anche dai sindaci delladi, si è svolta in modo pacifico. Ma una trentina di persone si è staccata dal corteo e ha raggiunto l' autostrada del ...Hanno bloccato con un cavo d’acciaio l’autostrada del Frejus Torino-Bardonecchia, all’altezza del comune di Bruzolo (Torino). Una trentina di manifestanti No Tav, che oggi hanno sfilato in Val Susa, h ...Il corteo. Il corteo contro la costruzione del nuovo Autoporto, opera accessoria della ferrovia ad Alta Velocità Torino-Lione, è terminato nell'abitato di San Giorio, dopo essere partito da San Didero ...