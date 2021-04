Advertising

ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-04-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - ChiodiDonatella : RT @francoliver2: Raggi di supernova, oltre ad aver riattivato le ztl, chiude al traffico 59 strade che portano alle scuole più grandi di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-04-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONARALLENTATO SULLA ......corse con autobus sostitutive che coprono l'intera tratta per i dettagli di queste notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio cura della e della polizia locale di...Roma, i Falchi della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della squadra mobile della Questura di Roma hanno ...Roma, in manette 2 persone che coltivavano marijuana in casa e un 34enne per evasione dagli arresti domiciliari ...