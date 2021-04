Temptation Island, Andrea Cerioli: il triangolo amoroso con la fidanzata di Zenga (Di sabato 17 aprile 2021) Andrea Cerioli, oggi uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi e fidanzato di Arianna Cirrincione, ha un passato da vero latin lover che siamo andati a rispolverare. All’epoca infatti, in veste di single tentatore, il bel Cerioli si mise in mezzo tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. Che cosa accadde tra i due? Ricordiamo insieme questo momento di televisione. Andrea Cerioli, oggi conosciuto per il suo ruolo di naufrago in questa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 aprile 2021), oggi uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi e fidanzato di Arianna Cirrincione, ha un passato da vero latin lover che siamo andati a rispolverare. All’epoca infatti, in veste di single tentatore, il belsi mise in mezzo tra Alessandra Sgolastra e. Che cosa accadde tra i due? Ricordiamo insieme questo momento di televisione., oggi conosciuto per il suo ruolo di naufrago in questa Articolo completo: dal blog SoloDonna

