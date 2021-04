Stefano Martino avrebbe un flirt con l’allieva di Amici Martina Miliddi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) In questi giorni si è diffusa una voce circa unin corso tra, ballerina di latino americano della squadra Cuccarini-Arisa. In molti credono possa essere vera questa voce perché l’ex ballerino ha trovato l’amore in quello studio ben tre volte. La nuova fiamma diDe, secondo le voci, sarebbe, la ballerina ventenne sarda in20 (squadra di Lorella Cuccarini), già coinvolta sentimentalmente in una storia con Aka7even, concorrente nella categoria cantanti. Questo sentimento rende per alcuni commentatori la voce di un’intesa particolare tra il giudicee la sinuosapiuttosto forzato, ma va da sè ...