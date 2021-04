Sala su Albertini | Rispetto la persona | ma Salvini fa soltanto chiacchiere

Advertising

Corriere : Salvini-Sala, scintille elettorali: Albertini agita la corsa al voto - AnsaLombardia : Milano: Sala, Albertini candidato non sarebbe sorpresa. Sindaco, ho grande rispetto nei suoi confronti | #ANSA - zazoomblog : Milano: Sala Albertini candidato non sarebbe sorpresa - #Milano: #Albertini #candidato - infoitinterno : Milano, Sala: Albertini candidato sindaco centrodestra? Lo rispetto, ma vediamo - ansa_lombardia : Milano: Sala, Albertini candidato non sarebbe sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Albertini

poi ironizza sul leader della Lega , secondo il qualenei sondaggi sarebbe avanti du due punti (48 - 46) sul sindaco in carica: "La prima volta che ha parlato di candidatura a Milano ...Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha commentato la possibilità che il suo sfidante alle comunali per il centrodestra possa essere l'ex sindaco, Gabriele, a margine della ...Il sindaco in carica ironizza sul leader del Carroccio che lo aveva definito stanco: "In effetti io lavoro parecchio" ..."Se ci fosse una candidatura di Gabriele Albertini non sarebbe una sorpresa, si è candidato già nel 2016 come capolista di Parisi, non sarebbe una sorpresa". (ANSA) ...