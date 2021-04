Roma, probabile la rescissione con Dzeko: è partita la caccia al sostituto (Di sabato 17 aprile 2021) La stagione di Edin Dzeko è stata sicuramente altalenante. Le qualità del bosniaco non sono sicuramente in dubbio, continua a confermarsi come uno dei migliori bomber in circolazione. E’ un giocatore che si sacrifica molto per la squadra e in alcune occasioni non è lucido in fase realizzativa proprio per questo motivo. La causa principale che potrebbe portare alla rottura è quella dei contrasti con l’allenatore e la dirigenza, in particolar modo con Fonseca il rapporto è stato incandescente. Il contratto è in scadenza del 2022, Dzeko è un classe 1986 quindi il valore di mercato non è sicuramente alto. La rescissione di Dzeko ed il sostituto Foto di Ettore Ferrari / AnsaLa Roma quindi non può pretendere una cifra alta per il cartellino, anzi sta pensando seriamente alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) La stagione di Edinè stata sicuramente altalenante. Le qualità del bosniaco non sono sicuramente in dubbio, continua a confermarsi come uno dei migliori bomber in circolazione. E’ un giocatore che si sacrifica molto per la squadra e in alcune occasioni non è lucido in fase realizzativa proprio per questo motivo. La causa principale che potrebbe portare alla rottura è quella dei contrasti con l’allenatore e la dirigenza, in particolar modo con Fonseca il rapporto è stato incandescente. Il contratto è in scadenza del 2022,è un classe 1986 quindi il valore di mercato non è sicuramente alto. Ladied ilFoto di Ettore Ferrari / AnsaLaquindi non può pretendere una cifra alta per il cartellino, anzi sta pensando seriamente alla ...

Advertising

capuanogio : La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi rid… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi ridotti e s… - Yuro_23 : RT @capuanogio: La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi ridotti e s… - franser_real : RT @capuanogio: La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi ridotti e s… - siamo_la_Roma : ?? Ora conta solo il presente, che dice #ManchesterUtd ???? Il futuro di #Dzeko appare lontano da #Trigoria ?? La sol… -