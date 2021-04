Rissa in zona Giotto, trovati gli aggressori: a casa mazze, asce e cocaina pura (Di sabato 17 aprile 2021) Individuati gli aggressori dello scontro tra gruppi di stranieri della scorsa settimana. Nella loro disponibilità asce in acciaio, mazze e coltelli e circa 300 grammi di cocaina purissima. Rinvenuta ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 aprile 2021) Individuati glidello scontro tra gruppi di stranieri della scorsa settimana. Nella loro disponibilitàin acciaio,e coltelli e circa 300 grammi dipurissima. Rinvenuta ...

Advertising

Ol_Egy : @LegaSalvini Siamo già stati in zona gialla poi è arrivata la rissa Coglione - softlovis : Tornando a caso ho anche assistito ad una rissa tra quelli di zona - 93CAL4MITY : @S0RRYBTW DA MARZO MIA MADRE NON LE FA E SIAMO IN ZONA RISSA QUINDI NON CI VADO AL MC?? - felpaatoo : @pippo_sempre @daddydalbert ho mia sorella all'università e ti posso assicurare che sono chiuse, solo in zona bianc… - federicamanzon : Ma quindi a Milano, qualche giorno fa, zona rossa o arancione, si può stare fuori la notte, da soli o in gruppo e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa zona Rissa in zona Giotto, trovati gli aggressori: a casa mazze, asce e cocaina pura quel giorno, alla centrale operativa dei carabinieri era stata segnalata in zona via degli Accolti una rissa tra cittadini stranieri. i residenti, che avevano riferito dello scontro tra una decina di ...

Mega - rissa in zona Giotto, risvolti inquietanti Sabato scorso la mega - rissa tra stranieri in via degli Accolti ad Arezzo e oggi sono scattati gli ...acquisizioni testimoniali e sulla visione delle telecamere pubbliche e private di tutta la zona , ...

Mega-rissa in zona Giotto, risvolti inquietanti Qui News Arezzo Rissa in zona Giotto: tre arresti, in casa cocaina pura, mazze ed asce Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza Coro ...

Tentano di rubare droga a Manfredonia ma scoppia una rissa: fermati tre minorenni LE ACCUSE. Dei reati di cui sopra dovranno rispondere 3 manfredoniani che sono responsabili di una violenta colluttazione, iniziata per motivi riconducibili agli stupefacenti, poi culminata con conseg ...

quel giorno, alla centrale operativa dei carabinieri era stata segnalata invia degli Accolti unatra cittadini stranieri. i residenti, che avevano riferito dello scontro tra una decina di ...Sabato scorso la mega -tra stranieri in via degli Accolti ad Arezzo e oggi sono scattati gli ...acquisizioni testimoniali e sulla visione delle telecamere pubbliche e private di tutta la, ...Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di Arezzo TV ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza Coro ...LE ACCUSE. Dei reati di cui sopra dovranno rispondere 3 manfredoniani che sono responsabili di una violenta colluttazione, iniziata per motivi riconducibili agli stupefacenti, poi culminata con conseg ...