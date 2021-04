Rimini, operaio viene travolto da un escavatore e perde la vita in cantiere (Di sabato 17 aprile 2021) Fatale infortunio sul lavoro a Viserba (Rimini), deceduto un operaio 53enne campano schiacciato da una ruspa nel cantiere stradale di via Mazzini. operaio morto schiacciato dalla ruspa in un cantiere: tragedia a Rimini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) Fatale infortunio sul lavoro a Viserba (), deceduto un53enne campano schiacciato da una ruspa nelstradale di via Mazzini.morto schiacciato dalla ruspa in un: tragedia asu Notizie.it.

