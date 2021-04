Riaperture ristoranti a pranzo e a cena all’aperto | da giugno anche al chiuso se i dati migliorano

(Di sabato 17 aprile 2021)e a. L’orientamento del governo è quello che di riaprire ie adal 26 aprile, ma per tutto il mese di maggio il via libera vale solo per i locali che dispongono di spazi. Bar ealpotrebbe riaprire a, se la curva epidemiologica lo consentirà. Il governo ha fatto sapere che a maggio ipotranno lavorare soloma, se imiglioreranno, dal primoal, ma solo solo ae con nuove linee guida. Sarebbe questo, secondo ...

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - LegaSalvini : #RIAPERTURE, TORNANO LE ZONE GIALLE: RISTORANTI APERTI LA SERA. LEGA: 'LA LIBERAZIONE' - Adnkronos : #Riaperture a fine aprile: ok pranzo e cena fuori ma #coprifuoco resta alle 22. Cosa ne pensate?… - MauroBeltramo : RT @augussori: I RISTORATORI: GRAZIE MATTEO SALVINI Paolo Bianchini (MIO): “Registro con soddisfazione che il Governo ha recepito le istan… - Sabbath_fed : Si leggono molte critiche sulle #riaperture. Bisogna tenere conto però che con tutto chiuso, le persone si vedono i… -

Dal 1° giugno riaprono i icon tavoli al chiuso e le palestre . Dal 1° luglio tocca a fiere e congressi , stabilimenti termali e parchi tematici. È però la data di venerdì 23 aprile, prima ...... perché alcune attività (come quelle dei) potranno ripartire ma solo all'aperto. Confermato però il coprifuoco dalle 22 alle 5, per ridurre l'impatto delleserali. Dopo il ...Arriva la road map delle riaperture e dal 26 aprile torna la zona gialla. Via libera, perciò, agli spostamenti tra Regioni dello stesso colore, mentre ci vorrà un “pass” ...i ristoranti e le palestre sono praticamente chiuse, i mezzi pubblici strapieni e le scuole riaprono quando termina l'anno. Non capiamo che differenza ci sia tra il governo Draghi e quello di Conte.