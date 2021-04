Riaperture | Grillo | “Primo passo per tornare alla normalità e far ripartire l’economia”

(Di sabato 17 aprile 2021) ROMA – “Ledel 26 aprile sono ilpere far. Il Presidente Mario Draghi ha parlato di un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento. Spero si vada avanti in questa direzione”. Così l’ex ministra della salute Giulia(foto), deputata del MoVimento 5 Stelle. L'articolo L'Opinionista.

Lepromosse da Draghi restano però timide, vincolate all'impostura di fondo ( politica e ...e Zingaretti. L'Italia resta il paese che ha silenziato l'assenza di un piano pandemico ...... 157 Controlli anti - Covid a Marsala Di concerto con l'Amministrazione, il Comando della ... Il calendario delleDalle scuole in presenza ai ristoranti all'aperto, fino alle palestre e ...ROMA - "Le riaperture del 26 aprile sono il primo passo per tornare alla normalità e far ripartire l'economia. Il Presidente Mario Draghi ha parlato di un ...E’ andata meglio delle previsioni la prima giornata di “open day” vaccinale in Sicilia. Per tutto il fine settimana, infatti, gli over 60 potranno vaccinarsi con il siero Astezeneca senza prenotazione ...