Regno Unito, preoccupa la 'variante indiana': presenta doppia mutazione e sembra più trasmissibile. Ipotesi terza dose (Di sabato 17 aprile 2021) Nell'Inghilterra che ha riaperto le attività essenziali e che attraverso un severo e perdurato lockdown ha abbattuto morti e contagi per Covid mentre la campagna vaccinale continua a procedere spedita, c'è un nuovo elemento che complica il quadro pandemico. Si tratta della 'variante indiana', classificata con la sigla B.1.671 e divenuta predominante in India. Nel Regno Unito finora è stata riscontrata in 77 casi. Per Danny Altmann, professore di immunologia dell'Imperial College, la nuova variante potrebbe "fare naufragare" il cammino verso la libertà della Gran Bretagna, anche se per i medici britannici si tratta al momento di "una variante d'interesse", e non di un'allerta vera e propria tenuto conto dell'impatto ancora limitato e circoscritto. Ma le preoccupazioni non mancano, perché questo ceppo ...

