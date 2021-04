Primavera | Juve - Ascoli 5 - 0 | apre Miretti e chiude Sekulov

(Di sabato 17 aprile 2021) TORINO - L'rimane a soli 5 punti ed è sempre più ultimo mentre lasale a 32 lunghezze, forte dei suoi 5 timbri realizzati, in modo da restare sempre a ridosso della zona final ...

TORINO - L' Ascoli rimane a soli 5 punti ed è sempre più ultimo mentre lasale a 32 lunghezze, forte dei suoi 5 timbri realizzati, in modo da restare sempre a ridosso della zona final ......(Serie A femminile) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 256 satellite) Casertana -Stabia (...- ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 255 satellite) Cagliari - Fiorentina (Campionato) ...TORINO - L'Ascoli rimane a soli 5 punti ed è sempre più ultimo mentre la Juve sale a 32 lunghezze, forte dei suoi 5 timbri realizzati, in modo da restare sempre a ridosso della zona final four.79' Doppio cambio nel Milan: fuori Roback e Brambilla, dentro Saco e Tolomello. 78' Gol del Torino. Vianni spiazza Moleri e riapre il match. 77' Rigore per il ...