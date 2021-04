Pio e Amedeo hanno portato comicità, ironia, buonumore, musica su Canale 5 (Di sabato 17 aprile 2021) Esordio boom per “Felicissima Sera”. Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di oltre 5.486.000 telespettatori e del 24.41% di share. Sul pubblico 15/34 anni raggiunge il 35.62% di share. Grandissima performance anche sui social, dove “Felicissima Sera” è risultato l’argomento più discusso: gli account #FelicissimaSera e di Pio e Amedeo hanno generato la maggior attività di engagement della giornata. La promozione e la copertura durante la puntata hanno portato a un totale di 1.800.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter, che include sia il traffico generato dagli utenti che dalle pagine Social del programma (Fb 454.000,Instagram 1.300.000, Twitter 106.900). Giancarlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Esordio boom per “Felicissima Sera”. Lo show di Pio edomina la serata con 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di oltre 5.486.000 telespettatori e del 24.41% di share. Sul pubblico 15/34 anni raggiunge il 35.62% di share. Grandissima performance anche sui social, dove “Felicissima Sera” è risultato l’argomento più discusso: gli account #FelicissimaSera e di Pio egenerato la maggior attività di engagement della giornata. La promozione e la copertura durante la puntataa un totale di 1.800.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter, che include sia il traffico generato dagli utenti che dalle pagine Social del programma (Fb 454.000,Instagram 1.300.000, Twitter 106.900). Giancarlo ...

Advertising

QuiMediaset_it : Esordio boom per #FelicissimaSera Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con oltre 4.000.000 di spettatori e il… - antoclerici : Pio e Amedeo, tanta gavetta e la capacita' di destrutturare uno show ( esilarante la gag del matrimonio).Contro il… - capotrash : Volevo ancora ringraziare Pio &Amedeo per la #FelicissimaSera che ci hanno fatto passare nonostante il periodo ner… - Giovannapolido3 : RT @antoclerici: Pio e Amedeo, tanta gavetta e la capacita' di destrutturare uno show ( esilarante la gag del matrimonio).Contro il politic… - _bwandering : Insomma fino a una settimana fa tutti ad insultare pio e Amedeo per la loro bassezza ma ieri hanno fatto il 20% -