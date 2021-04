Palazzotto sul processo a Salvini su Open Arms | ' La stagione disumana è archiviata'

(Di sabato 17 aprile 2021) Avvenimenti, come quelli dell', che si spera possano non accadere mai più. Nel giorno del rinvio a giudizio per il capo della Lega, tante sono state le prese di posizione, sia da compagni di ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzotto sul

Globalist.it

Il deputato di liberi e Uguali Erasmocommenta la vicenda: "Non so se ci sarà un giudice ... i progressisti hanno il dovere di lavorare ad una nuova agenda sulle migrazioni che si fondi...Erasmo: "Stagione illegittima e disumana" "Non so se ci sarà un giudice a Palermo o a ... i progressisti hanno il dovere di lavorare ad una nuova agenda sulle migrazioni che si fondi...Quella della concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki è “un’iniziativa parlamentare in cui il governo al momento non è coinvolto”. Le parole di Mario Draghi sulla richiesta del Senato, a ...Dopo l’approvazione della mozione in Senato per la concessione della cittadinanza italiana allo studente dell’Alma Mater di Bologna, Erasmo Palazzotto (LeU) chiede al Governo di accelerare l’iter, “pe ...