Modelli di riferimento con metodologie vincenti e strategiche. La progettualità come essenza e come eccellenza. (Di sabato 17 aprile 2021) «Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco». Victor Hugo Con questo straordinario “passaggio” di Hugo si apre egregiamente l’opera collettiva “Riaprire i sipari” che propone un catalogo di idee in maniera chiara e immediatamente operativa. I contributi presenti nelle pagine del neonato volume risentono tutti di esperienze sul campo e si pongono come necessario approccio al ventaglio delle possibilità offerte dalla promozione e valorizzazione culturaleAlbeggi Edizioni con questo volume intende lanciare un manifestazione di interesse nei confronti di tutti coloro che a vario titolo ... Leggi su formiche (Di sabato 17 aprile 2021) «Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco». Victor Hugo Con questo straordinario “passaggio” di Hugo si apre egregiamente l’opera collettiva “Riaprire i sipari” che propone un catalogo di idee in maniera chiara e immediatamente operativa. I contributi presenti nelle pagine del neonato volume risentono tutti di esperienze sul campo e si pongononecessario approccio al ventaglio delle possibilità offerte dalla promozione e valorizzazione culturaleAlbeggi Edizioni con questo volume intende lanciare un manifestazione di interesse nei confronti di tutti coloro che a vario titolo ...

Advertising

edufin_eu : RT @KatiaStancato: L'#educazione #finanziaria è come l'#educazione civica: si apprende e facciamo riferimento a modelli che ci ispirano. Lo… - MdR_Torino : RT @KatiaStancato: L'#educazione #finanziaria è come l'#educazione civica: si apprende e facciamo riferimento a modelli che ci ispirano. Lo… - KatiaStancato : L'#educazione #finanziaria è come l'#educazione civica: si apprende e facciamo riferimento a modelli che ci ispiran… - Albertine2412 : @ElisabettaGall7 Anche se lo sa benissimo ed anzi sono i suoi modelli di riferimento - Max23Baldo69 : RT @pontellif: @Restart_Rai @ricolfi_luca @AnnalisaBruchi @RaiDue @Briatore @preglias @GianlucaTimpone @dippoliti 18.05.2020 Le strategie p… -