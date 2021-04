Mir torna sullo scontro con Miller: doveva essere punito! (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso delle rituali interviste pre GP il campione del mondo in carica Joan Mir è tornato sull’episodio dell’ultimo gran premio che l’ha visto protagonista. Oramai diventata una vera e propria faida sui social, la cosiddetta Mir vs Miller, la questione ha tenuto banco nell’immediato dopo gara del GP di Doha. In piena bagarre per la vittoria il pilota Ducati ha toccato Mir costringendolo a rallentare per evitare di finire a terra. Non si è capito realmente cosa sia successo tra i due ma quel che è certo è che questo contatto li ha penalizzati entrambi mettendo fine alle speranze di podio. Così come appariva nel post gara di Doha Joan è rimasto fermo sulla propria idea che un contatto del genere dovrebbe esser punto dalla race direction. Mir vs Miller: cosa è successo GP di Doha, gara 2 sul circuito di Losail, siamo al 13mo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso delle rituali interviste pre GP il campione del mondo in carica Joan Mir èto sull’episodio dell’ultimo gran premio che l’ha visto protagonista. Oramai diventata una vera e propria faida sui social, la cosiddetta Mir vs, la questione ha tenuto banco nell’immediato dopo gara del GP di Doha. In piena bagarre per la vittoria il pilota Ducati ha toccato Mir costringendolo a rallentare per evitare di finire a terra. Non si è capito realmente cosa sia successo tra i due ma quel che è certo è che questo contatto li ha penalizzati entrambi mettendo fine alle speranze di podio. Così come appariva nel post gara di Doha Joan è rimasto fermo sulla propria idea che un contatto del genere dovrebbe esser punto dalla race direction. Mir vs: cosa è successo GP di Doha, gara 2 sul circuito di Losail, siamo al 13mo ...

