Milan-Genoa | Pioli | “Vogliamo ritornare a vincere a San Siro”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 aprile 2021), Stefanoin conferenza stampa: “Mandzukic è un giocatore che può darci una mano”. CARNAVO (VARESE) – Vigilia diper Stefano. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato la sfida di San, in programma alle 12:30 di domenica 18 aprile 2021., la conferenza stampa di StefanoIn conferenza stampaha commentato la decisione di Mandzukic di rinunciare allo stipendio di marzo. “Ha sofferto nei mesi scorsi di non essere a disposizione – ha detto il tecnico, riportato da tuttomercatoweb.com – sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e può darci una mano importante in questo finale di stagione . Non ha ancora i ...