Mario Kart 8 è ufficialmente il racing game più venduto nella storia americana

(Di sabato 17 aprile 2021)8, l'ultimo esponente della popolare seriedi Nintendo, èdiventato il gioco di corse piùin America. La notizia è stata condivisa da Mat Piscatella, analista di NPD Group. Dopo tanto tempo, finalmente qualcuno è riuscito a spodestareWii, gioco rilasciato nel lontano 2008, dal suo trono: per correttezza, segnaliamo che il sorpasso è avvenuto tenendo in considerazione entrambe le versioni di8 esistenti, ovvero l'originale per Wii U e la riedizione8 Deluxe uscita su Switch. Quali sono, di preciso, i numeri di questo successo? Purtroppo, non disponiamo dei dati di vendita americani, ...

... Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 12.920 (2.101.505) [NSW]8 Deluxe - 10.439 (3.774.112) [NSW] Ring Fit Adventure - 10.154 (2.501.449) [NSW] Minecraft - 9.408 (1.892.400) [NSW] Super ...A completare l'offerta sono infine ben 21 giochi, tra cui The Legend of Zelda: A Link to the Past e Super. Se non siete ancora pienamente convinti delle potenzialità di questa fantastica ...Mario Kart 8 non è soltanto uno dei titoli racing arcade più divertenti in circolazione, ma oggi è ufficialmente diventato il racing game più venduto nella storia in USA.Mario Kart 8 ha stabilito un altro record in termini di vendite: è infatti il gioco di guida più venduto di sempre negli USA, un risultato davvero eccezionale per il racing game di Nintendo. L'in ...