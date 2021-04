Malata di leucemia chiede lezione in Dad senza video | il preside glielo nega | è bufera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una studentessadidi seguire le lezioni in Dad con la telecamera spenta ma ilvieta. E’ successo in un Istituto Superiore di Ottaviano (Napoli), dove una ragazza di 17 anni, pur provata dalle chemioterapie aveva deciso lo stesso di seguire le lezioni in Dad. Ma il, nello scorso mese di febbraio, durante unala rimprovera. Come racconta il quotidiano Metropolis l’episodio è finito al centro di un esposto dei familiari della ragazza al ministero dell’Istruzione e alla direzione scolastica regionale. Secondo quanto raccontato nell’esposto dall’avvocato Maria Spina, che rappresenta la famiglia della ragazza, il dirigente scolastico è intervenuto durante una...