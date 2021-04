Luigi Friotto | il mare e i fiumi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) C’è una canzone di Daniele Silvestri. O meglio, c’è una canzone cantata da Fiorella Mannoia e scritta da Daniele Silvestri per lei, contenuta nell’album Belle speranze del 1997, si intitola Il fiume e la nebbia, e parla del Po. A un certo punto, accompagnata da un giro di chitarre acustiche, Fiorella recita “Perché in fondo ilha un lato un solo lungo lato blu/ e anche lo sguardo più allenato/ non può vederne mai di più/ mentre chi vive accanto a un fiume/ anche se è grande come qui/ vede benissimo il confine/ e non può credere ai miracoli”. Una bella lettura delle differenze che passano tra chi guarda aie al, e che vicino a un fiume o alè nato. Due modi direi inconciliabili tra loro, come se ilconcedesse libertà che un fiume ammazza sul nascere, ammantando di nebbia e ...