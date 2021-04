Lady Mertens | attacchi sul web per il suo grande seno | ' Perdenti'

(Di sabato 17 aprile 2021) "Un'ode ai meloni". Inizia così il lungo post social in cui Kat Kerkhofs denuncia glisubiti sul web a causa delle dimensioni generose del suo décolleté . La moglie diaveva subito ...

CalcioNapoli1926.it

"Un'ode ai meloni". Inizia così il lungo post social in cui Kat Kerkhofs denuncia gli attacchi subiti sul web a causa delle dimensioni generose del suo décolleté . La moglie diaveva subito un intervento di riduzione al seno a soli 19 anni: "Ricordo ancora la vergogna e l'insicurezza che provavo da adolescente , quando quelle parole mi rimanevano impresse come un ...Ed è proprioa immortalare il belga su Instagram: 'I parrucchieri sono aperti a Napoli ' scrive fotografando il marito all'opera in terrazza.Kat Kerkhofs ha confessato di aver subito body shaming: il lungo post di denuncia su Instagram e il commento dell'attaccante del Napoli ...Lady Mertens si gode attimi di relax approfittando di Napoli e delle sue bellezze. Giornata di sole davvero meravigliosa. Napoli è una città che lascia a dir poco incantati e, i coniugi Mertens amano ...