Jazz, Mitchell fermo diverse partite. Alle 22:30 sfida coi Lakers (senza LeBron e Davis) (Di sabato 17 aprile 2021) Donovan Mitchell starà fuori diverse partite per la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri contro Indiana . La stella dei Jazz non ha nulla di rotto, come confermato dalla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Donovanstarà fuoriper la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri contro Indiana . La stella deinon ha nulla di rotto, come confermato dalla ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Nba, Lakers-Jazz: a che ora, dove vederla, infortunio Mitchell - GruwFrequency : RT @rprat75: Convincente rimonta da -17 dei Jazz contro i Pacers, pur perdendo per distorsione alla caviglia Mitchell nel 3o quarto. Vittor… - BasketMagazine : New post: NBA, i Jazz tirano un sospiro di sollievo: l’infortunio di Donovan Mitchell non è grave #basketmagazine - NbaReligion : #NBA #Jazz Mitchell out contro i Pacers per infortunio: i raggi escludono fratture - sportli26181512 : NBA, infortunio per Donovan Mitchell: distorsione alla caviglia, ma niente fratture: L’All-Star degli Utah Jazz si… -

Ultime Notizie dalla rete : Jazz Mitchell Jazz, Mitchell fermo diverse partite. Alle 22:30 sfida coi Lakers (senza LeBron e Davis) Donovan Mitchell starà fuori diverse partite per la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri contro Indiana . La stella dei Jazz non ha nulla di rotto, come confermato dalla risonanza ...

Basket: NBA; Philadelphia batte anche i Clippers ... lo Utah Jazz, leader, è riuscito a ribaltare il risultato contro Indiana vincendo 119 - 111. I Pacers avevano infatti 13 punti di vantaggio all'intervallo. Utah ha chiuso senza Donovan Mitchell, che ...

NBA, infortunio per Donovan Mitchell: distorsione alla caviglia, ma niente fratture Sky Sport Jazz rimaneggiati contro i Lakers: out Mitchell, Gobert, Conley e Favors Non solo i Lakers, ma anche gli Utah Jazz saranno particolarmente rimaneggiati per il match di questa sera alle 22.30 italiane, in diretta nazionale su ESPN negli Stati Uniti (e su Sky Sport in Italia ...

Basket: NBA; Philadelphia batte anche i Clippers I Philadelphia Sixers, leader della Eastern Conference, hanno battuto i Los Angeles Clippers (106-103) nell'incontro clou del venerdì sera in NBA, grazie ad un'altra straordinaria prestazione di Joel ...

Donovanstarà fuori diverse partite per la distorsione alla caviglia destra rimediata nella partita di ieri contro Indiana . La stella deinon ha nulla di rotto, come confermato dalla risonanza ...... lo Utah, leader, è riuscito a ribaltare il risultato contro Indiana vincendo 119 - 111. I Pacers avevano infatti 13 punti di vantaggio all'intervallo. Utah ha chiuso senza Donovan, che ...Non solo i Lakers, ma anche gli Utah Jazz saranno particolarmente rimaneggiati per il match di questa sera alle 22.30 italiane, in diretta nazionale su ESPN negli Stati Uniti (e su Sky Sport in Italia ...I Philadelphia Sixers, leader della Eastern Conference, hanno battuto i Los Angeles Clippers (106-103) nell'incontro clou del venerdì sera in NBA, grazie ad un'altra straordinaria prestazione di Joel ...