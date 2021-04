I nuovi casi in calo a 15 370 | con quasi 100 morti in meno

Leggi su agi

(Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Calano idi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.370 a fronte dei 15.943 di ieri; in aumento i tamponi (331.734 oggi contro i 327.704 di ieri) per cui il tasso di positività scende al 4,63%. In discesa anche il numero dei, sono 310 rispetto ai 429 registrati ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.676. Diminuiscono i ricoveri In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.340 pazienti (26 inrispetto a ieri, mentre sono 163 gli ingressi del giorno, contro i 199 di ieri), i ricoverati con sintomi sono 24.100 (643 inrispetto a ieri). Il numero di persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 477.868 (ieri 478.629); il totale di ...