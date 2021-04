I funerali di Filippo a Windsor, iniziato il corteo funebre (Di sabato 17 aprile 2021) E’ iniziato il corteo funebre per le esequie del principe consorte Filippo , morto venerdì 9 aprile. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021) E’ilper le esequie del principe consorte, morto venerdì 9 aprile. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di...

Advertising

ilpost : Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - SkyTG24 : Funerali del principe Filippo, l'ultimo omaggio al Duca di Edimburgo. FOTO - QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - PIETROTAXI1 : RT @TgLa7: #funerali #Filippo: la regina non regge e si asciuga lacrime - _kurdt : RT @SaraRisini: Speciale #Tg5, diretta dai funerali del principe #Filippo: Antonio Caprarica definisce Meghan Markle “una ragazza colorata”… -