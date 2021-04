“Era sesso consenziente”: l’interrogatorio di Ciro Grillo (Di sabato 17 aprile 2021) “Non c’è stata violenza sessuale, ma sesso consenziente”. Lo ha ripetuto più volte Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S, davanti al Procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, durante l’interrogatorio che si è tenuto in gran segreto giovedì sera nei locali della piccola Procura. Un interrogatorio lungo, difficile, terminato solo in tarda serata, come apprende l’Adnkronos. E’ stato il suo legale a chiedere alla Procura di sentire Grillo junior, che è indagato, con tre amici, per violenza sessuale di gruppo su una giovane che sarebbe avvenuto nel luglio 2019 nella sua villa in Costa Smeralda. Nel novembre scorso il magistrato ha chiuso le indagini e ha messo gli atti a disposizione della difesa, che ha chiesto un termine per fare le controdeduzioni ed eseguire le ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “Non c’è stata violenza sessuale, ma”. Lo ha ripetuto più volte, il figlio del garante del M5S, davanti al Procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, duranteche si è tenuto in gran segreto giovedì sera nei locali della piccola Procura. Un interrogatorio lungo, difficile, terminato solo in tarda serata, come apprende l’Adnkronos. E’ stato il suo legale a chiedere alla Procura di sentirejunior, che è indagato, con tre amici, per violenza sessuale di gruppo su una giovane che sarebbe avvenuto nel luglio 2019 nella sua villa in Costa Smeralda. Nel novembre scorso il magistrato ha chiuso le indagini e ha messo gli atti a disposizione della difesa, che ha chiesto un termine per fare le controdeduzioni ed eseguire le ...

Grillo: figlio interrogato dai pm, ‘non fu violenza sessuale ma sesso consenziente’ (3) (Adnkronos) – E per rafforzare la loro tesi hanno raccontato ai magistrati che li hanno interrogati più volte che dopo il primo rapporto, lei e il primo ragazzo, sarebbero andati insieme a comprare le ...

