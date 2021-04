“È stata lei a organizzare il sequestro”. Bambina rapita, svolta nel caso di Mia. I 3 fermati confessano (Di sabato 17 aprile 2021) Una bruttissima vicenda ha colpito tutti. Una Bambina di appena 8 anni è stata rapita nella giornata di martedì scorso e di lei si sono perse le tracce. Immediate erano partite le ricerche per trovare la piccola, scomparsa praticamente nel nulla. Ora è arrivata una svolta nella grave storia di rapimento, infatti sono finiti in manette i tre sequestratori. Fondamentale il lavoro della polizia, che è stata in grado di far confessare gli autori del gesto. Ma i fatti non sono ancora chiarissimi. Si è scoperto che la madre della bimba è invischiata nel rapimento, infatti si è messa d’accordo con queste tre persone, molto vicine all’estrema destra e ai movimenti survivalisti e prepper, ovvero gruppi che sono pronti immediatamente ad eventi di natura catastrofica e alla possibilità che ci siano emergenze ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Una bruttissima vicenda ha colpito tutti. Unadi appena 8 anni ènella giornata di martedì scorso e di lei si sono perse le tracce. Immediate erano partite le ricerche per trovare la piccola, scomparsa praticamente nel nulla. Ora è arrivata unanella grave storia di rapimento, infatti sono finiti in manette i tre sequestratori. Fondamentale il lavoro della polizia, che èin grado di far confessare gli autori del gesto. Ma i fatti non sono ancora chiarissimi. Si è scoperto che la madre della bimba è invischiata nel rapimento, infatti si è messa d’accordo con queste tre persone, molto vicine all’estrema destra e ai movimenti survivalisti e prepper, ovvero gruppi che sono pronti immediatamente ad eventi di natura catastrofica e alla possibilità che ci siano emergenze ...

