Disponibile in digitale Schiavi di noi stessi di Nyko Ascia (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 15 aprile 2021 è Disponibile su tutte le piattaforme digitali Schiavi DI NOI stessi, il nuovo album del rapper alessandrino Nyko Ascia. Nato in un periodo storico particolarmente difficile, l’album è il risultato del duro impegno che l’artista ha messo nella realizzazione dello stesso. A renderlo ancora più concreto c’è stato l’aiuto arrivato da tutti i suoi fan e supporters che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding che ha riscosso notevole successo. Dieci tracce arricchite da sfumature della black music e sonorità in bilico tra l’old school hip hop e brani di stampo più sperimentale ed attuale. Insieme al rapper troviamo anche OG Draxio, Wilston Drex, Luna Denaro, Blanki, Mikey Da Gama e Noize D. Mentre la produzione è stata interamente affidata a Dualed, che ha creato il perfetto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 15 aprile 2021 èsu tutte le piattaforme digitaliDI NOI, il nuovo album del rapper alessandrino. Nato in un periodo storico particolarmente difficile, l’album è il risultato del duro impegno che l’artista ha messo nella realizzazione dello stesso. A renderlo ancora più concreto c’è stato l’aiuto arrivato da tutti i suoi fan e supporters che hanno partecipato alla campagna di crowdfunding che ha riscosso notevole successo. Dieci tracce arricchite da sfumature della black music e sonorità in bilico tra l’old school hip hop e brani di stampo più sperimentale ed attuale. Insieme al rapper troviamo anche OG Draxio, Wilston Drex, Luna Denaro, Blanki, Mikey Da Gama e Noize D. Mentre la produzione è stata interamente affidata a Dualed, che ha creato il perfetto ...

