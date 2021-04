Daydreamer anticipazioni 20 aprile 2021 | preparativi per la partenza

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 aprile 2021) L’entusiasmo per la decisione presa rende Sanem davvero felice e nella puntata didi martedì 20, la vedrete indaffarata e piena di aspettative per questa nuova avventura insieme al suo Can. Fare il giro del mondo in barca a vela per arrivare poi alle Galapagos è un sogno che si avvera e non vedono entrambi l’ora di salpare l’ancora e di partire. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dal 19 al 23: terribile incidente per Can e Sanem Le puntate in onda questa settimana vedranno il Divit e la Aydin vittime di un tragico scontro in macchina Che cosa succederà a Can e Sanem nelle puntate diin onda dal 19 al 23su Canale 5? Secondo le trame i due ...