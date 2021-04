Dal Regno Unito: “Un quarto delle morti attribuite al Covid non sono causate dal Covid” (Di sabato 17 aprile 2021) In molti avevano già sottolineato in tempi non sospetti la necessità di fare un distinguo tra i morti “per” Covid e i morti “con” Covid. E adesso dal Regno Unito arriva uno studio che mette in serai discussione i dati divulgati fin qui. “Quasi un quarto dei decessi attribuiti nel Regno Unito al Covid-19 in realtà non sarebbero stati causati dal coronavirus”. Lo affermano gli ultimi dati aggiornati dell’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) secondo cui il 23 per cento dei casi fatali parlano ora di persone che sono morte “con” il virus piuttosto che “a causa” della malattia.



Come spiega il Telegraph – in un articolo ripreso da Today – ciò ...

