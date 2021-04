Crotone-Udinese oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Crotone ospita l’Udinese nel match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. Ultima spiaggia per i padroni di casa, chiamati a vincere per evitare una retrocessione apparentemente inevitabile. Gli uomini di Gotti, che invece sono quasi salvi, vogliono fare bene e chiudere nel migliore dei modi un campionato finora positivo. All’andata l’incontro terminò con il punteggio di 0-0. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di sabato 10 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 253), oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ilospita l’nel match valevole per la trentunesima giornata di. Ultima spiaggia per i padroni di casa, chiamati a vincere per evitare una retrocessione apparentemente inevitabile. Gli uomini di Gotti, che invece sono quasi salvi, vogliono fare bene e chiudere nel migliore dei modi un campionato finora positivo. All’andata l’incontro terminò con il punteggio di 0-0. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di sabato 10 aprile. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport (canale 253), oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CrotoneUdinese oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming #SerieA 2020/2021 - CarolRadull : Serie A Fixtures Crotone vs. Udinese 4pm Sampdoria vs. Verona 4pm Sassuolo vs. Fiorentina 7pm Cagliari vs. Parm… - messveneto : Udinese, tre buoni motivi per rialzarsi: classifica, stop alla serie nera e al ritiro: I bianconeri, dopo un tris d… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Crotone-Udinese: out Benali, c'è Nuytinck: Cosmi ritrova Pedro Pereira che ha scontato un t… - SkySport : Probabili formazioni di Crotone-Udinese: out Benali, c'è Nuytinck ? #CrotoneUdinese Fischio d'inizio alle 15 LIVE s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Udinese Probabili formazioni di Crotone - Udinese: out Benali, c'è Nuytinck Crotone e Udinese si affrontano nel match valido per la 31giornata di Serie A. Entrambe le formazioni vogliono dimenticare l'ultimo mese: un solo punto conquistato dai friulani, zero dai calabresi . ...

Diretta Crotone - Udinese ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming Il bilancio tra Crotone e Udinese in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio; solo contro il Chievo (tre) i calabresi hanno ottenuto più successi nel massimo ...

Crotone – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Crotone - Udinese del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 31° giornata di Serie A ...

Udinese, tre buoni motivi per rialzarsi: classifica, stop alla serie nera e al ritiro I bianconeri, dopo un tris di ko, hanno bisogno di vincere a Crotone per cancellare un periodo no e riguardare la classifica in avanti ...

si affrontano nel match valido per la 31giornata di Serie A. Entrambe le formazioni vogliono dimenticare l'ultimo mese: un solo punto conquistato dai friulani, zero dai calabresi . ...Il bilancio train Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa e un pareggio; solo contro il Chievo (tre) i calabresi hanno ottenuto più successi nel massimo ...La partita Crotone - Udinese del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 31° giornata di Serie A ...I bianconeri, dopo un tris di ko, hanno bisogno di vincere a Crotone per cancellare un periodo no e riguardare la classifica in avanti ...