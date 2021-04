Covid | spiragli di ottimismo | calano i morti e i positivi Il tasso di contagio scende al 4 | 6%

(Di sabato 17 aprile 2021) Piccoli segnali di speranza. I dati del quotidiano bollettinooggi sono in leggero miglioramento. Sono 15.370 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime ventiquattr’ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.943. Sono invece 310 le vittime (ieri 429). I tamponi tra antigenici e molecolari effettuati sono stati 331.734. In aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 327.704. Ilditàal 4,6% (4,86 quello di ieri). Lombardia e Campania le regioni col più alto numero di casi., 163 ingressi nelle terapie intensive Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri. Mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della ...

