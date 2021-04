Covid | in Campania oltre 2mila nuovi positivi e dodici decessi comunicati

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 2.232 ialin, di cui 761 sintomatici, su 22.075 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza che ne risulta (la Regione non fornisce il dato deiai test antigenici) è del 10,11%, stabile rispetto al 10,22 di ieri. Balza in avanti invece il numero dei ricoveri: in 24 ore i posti occupati in intensiva salgono da 131 a 145 (+14), quelli in degenza da 1.507 a 1.532 (+25). Il bollettino odierno dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 12 nuove vittime e 1.937 guariti. Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 2.232 (*) di cuiAsintomatici: 1.471 (*)Sintomatici: 761 (*)*, Sintomatici e Asintomatici si ...

