Advertising

zazoomblog : Bologna-Spezia Mihajlovic: “Abbiamo un obiettivo. L’assenza di Joey Saputo? Ho la mia idea” - #Bologna-Spezia… - Mediagol : #Bologna-#Spezia, Mihajlovic: 'Abbiamo un obiettivo. L'assenza di Joey Saputo? Ho la mia idea' - bologna_sport : #Bologna, il prepartita di #Mihajlovic che non lesina una frecciata alla politica - sportli26181512 : Bologna, Saputo pensa al futuro: Il destino di Mihajlovic, le nuove ambizioni del club, le cessioni importanti, gli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Abbiamo bisogno di punti, il ritorno di Saputo? Meglio tardi che mai' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Saputo

- Finalmente, Joey. Sì, dopo 14 lunghi e tormentati mesi con il Covid che nel frattempo ha dilaniato il mondo il proprietario delsbarcherà all'aeroporto Marconi oggi ...... di calcio, di rapporti all'interno del club il tecnico delnon si tappa la bocca mai e ..., con cui si incontrerà in giornataInsieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro lo Spezia, in programma al Dall'Ara alle ore 15 ...