Berardi e Maxime Lopez affondano la Fiorentina | il Sassuolo vince in rimonta

(Di sabato 17 aprile 2021)finisce 3-1. Grazie alla doppietta di Domenicosu calcio di rigore ed alla rete diRoberto De Zerbi. Roberto De Zerbi può finalmente esultare.finisce 3-1 dopo novanta minuti di gioco. Successo casalingo degli emiliani che battono i viola di Beppe Iachini al Mapei Stadium. Tre punti importanti per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Fussballunddart : Sassuolo 3-1 Florenz 31. 0-1 ????Giacomo Bonaventura 59. 1-1 ????Domenico Berardi (E) 62. 2-1 ???? Domenico Berardi (E)… -

Ultime Notizie dalla rete : Berardi Maxime

SASSUOLO - FIORENTINA 3 - 1 31' Bonaventura (F), 59' rig., 62' rig.(S), 75'Lopez (S) SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur (86' Marlon), Chiriches, Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos);Lopez, Obiang; Traoré (46'), Djuricic (46' ......di Pezzella su Raspadori nell'azione successiva ed altro rigore per il Sassuolo! Ancorache ...Lopez si becca il giallo dopo il fallo su Vlahovic. Dopo due minuti di recupero termina la ...Ennesima grande prestazione degli uomini di Roberto De Zerbi che contro la Fiorentina vincono per 3-1. Padroni di casa che dopo 30' si ritrovano ad ...Diretta Sassuolo Fiorentina. Streaming video e tv del match valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A ...