di Pier Giorgio Ruggeri Bocche cucitissime tra i dipendenti dell'Ipercoop dopo il furto di circa 80mila euro perpetrato ai danni del supermercato da una banda di professionisti che, a quanto pare, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Aperta cassaforte Aperta la cassaforte dell'Ipercoop La banda sapeva la combinazione Le prime indagini riguardano come è stata aperta la cassaforte. Come potevano i ladri conoscere la combinazione? Scartata l'ipotesi di una telecamera nascosta che possa aver filmato gli addetti ...

Aggredito in casa da tre rapinatori, 86enne all'ospedale I malviventi approffittando della sua assenza sono riusciti ad entrare in casa e a metterla a soqquadro, poi hanno trovato una cassaforte, l'hanno aperta e hanno arraffatto soldi ed orologi. Stavano ...

Corsera - Rapinatori a casa Smalling Rapinatori a casa di Smalling: aperta la cassaforte". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento alla notte di terrore accaduta ...

Paola Ferrari: «Anche io rapinata nella stessa casa di Smalling, sono turbata» Il colpo subito a inizio del 2018 dalla giornalista di Rai Sport era stato un assalto in notturna e nello stesso appartamento in affitto sull’Appia Antica ...

