Altobelli | “Il Napoli doveva prendere Icardi se voleva puntare allo scudetto | non Osimhen”

(Di sabato 17 aprile 2021) Alessandro Spillo, ex nerazzurro, in vista di-Inter, ha detto la sua sui partenopei attraverso le colonne de Il Mattino, in particolare su Victor: “E’ stato l’investimento più oneroso del mercato estivo a dimostrazione del fatto che ilvolesse puntarci forte. Credo che sia mancato tantissimo a Gattuso. Resto comunque dell’idea che se ilavesse preso, quello che conoscevamo noi da 25 gol campionato, sarebbe stato fisso in Champions e avrebbe avuto ottimo chance di giocarsi anche lo”. Foto:instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Alessandro, ex calciatore, fra le tante, dell'Inter a 'Il Sogno Nel Cuore', su 1 Station Radio ha ... ma le partite vanno giocate, e soprattutto contro il. È una partita molto ...- 'Un ricordo di Maradona? Ricordo l'ultima volta che ci siamo visti in Svizzera a casa del ... Mai nessuno sarà come Diego, lui è il calcio - Queste le parole di Alessandro Spillo, ex ...Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Spillo Altobelli, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così della sfida di domenica tra i nerazzurri e il Napoli: "Politano col dente avvelenato contro l’ ...L'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli ha parlato a ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio: "Un ricordo di Maradona? Ricordo l’ultima volta che ...