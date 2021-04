Aeroporto di Palermo | tamponi anti Covid gratis anche per chi parte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Palermo

Matteo Salvini, prima di andare in, si è voluto fermare a Capaci per rendere omaggio alla memoria di Giovanni Falcone e delle altre vittime della strage del 23 maggio 1992.I passeggeri in partenza dall'dipotranno sottoporsi gratuitamente a un tampone rapido. Il servizio sarà operativo dal 19 aprile, e si aggiunge ai test per i passeggeri in arrivo, che invece seguono la procedura ...Voli Wizz Air in offerta per l’estate 2021: tutte le occasioni da non perdere. Volo Wizz Air (Foto di Tomáš Urbánek da Pixabay) Per le prossime vacanze estive stanno uscendo ...L'ultimo report diffuso dal ministero della Salute registra anche 24 nuove vittime e 675 guariti. I tamponi processati sono stati 28.927, con tasso di positività risale dal 4,1% di ieri al 4,4% di ogg ...