Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)DEL 16 APRILEORE 9.35 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE EST. SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ...