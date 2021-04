Verissimo | la scuola di Amici 20 sarà ospite di Silvia Toffanin | ecco chi

(Di venerdì 16 aprile 2021) GLI OSPITI DINella prossima puntata diche andrà in onda sabato 17 Aprile alle ore 15:30 su Canale 5, ci saranno tantissimi ospiti di20 che saranno intervistati dalla conduttrice. LEGGI ANCHE “”: GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 17 APRILE20 Scorsa settimana, erano già stati ospiti della, i tre giudici esterni di questa ventesima edizione di, ossia Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Subito dopo, è entrato il ballerino Tommaso Stanzani, uscito dal programma dinella terza puntata. Per lui c’era però in serbo una bellissima sorpresa da parte di Maria De Filippi. Tommaso ha ricevuto una borsa di studio ...

Advertising

ScuolAzioneTO : @Azione_it È verissimo, gli ITS sono una grande risorsa. Insieme a questi però sosteniamo con la stessa convinzione… - prestia_fabio : RT @bubinoblog: VERISSIMO A TUTTO AMICI: SILVIA TOFFANIN INCONTRA I PROF DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI - bubinoblog : VERISSIMO A TUTTO AMICI: SILVIA TOFFANIN INCONTRA I PROF DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI - That_BlackBxxx : RT @queen_cele_: ??????ANTICIPAZIONI?????? Ospite speciale Silvia Toffanin che fa rientrare clandestinamente Rosa nella scuola perché vuole invit… - queen_cele_ : ??????ANTICIPAZIONI?????? Ospite speciale Silvia Toffanin che fa rientrare clandestinamente Rosa nella scuola perché vuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo scuola

La ballerina, uscita di recente dalladi Marina de Filippi, domani sarà ospite a. Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà il suo percorso nel programma. Per la concorrente ...... 'Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla. Però, quando ho rivisto il ... ( ) Durante l'intervista con Silvia Toffanin aEnula Bareggi parla anche della madre, che le è ...La cantante, eliminata dal serale di "Amici 2021", si racconta a VerissimoDomani, sabato 17 aprile, alle ore 17:00 su Canale 5 ci sarà una nuova puntata di "Verissimo". Protagonista del programma sarà ...È in piena attività il cantiere che sta lavorando al rientro in presenza, di tutti gli studenti, «almeno per un mese», come auspicato la scorsa settimana dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ch ...