Usa | Biden delude i dem | conferma tetto rifugiati a 15mila

(Di venerdì 16 aprile 2021) Con una mossa tesa a provocare la reazione dei democratici del Congresso, Joeoggi hato per l’anno in corso ilmassimo diche era stato messo dall’amministrazione Trump. Molto meno dei 62.500 che era stato proposto dai democratici. La misura è inserita in un ordine con cuivelocizza le ammissioni deied apre posti anche a persone provenienti dalle regioni, in Medio Oriente ed Africa, che Trump aveva escluso. Ma la decisione di mantenere ilcostituisce una marcia indietro da parte dell’amministrazione: a febbraio infatti il dipartimento di Stato aveva presentato un rapporto al Congresso in cui si parlava delle 62mila unità richieste dai democratici. E lo stesso ...

emergency_ong : #EMERGENCY - @OxfamItalia: "OLTRE 170 PREMI NOBEL E EX CAPI DI STATO E DI GOVERNO CHIEDONO A BIDEN DI INTERVENIRE P… - emergency_ong : "SONO PASSATI VENT'ANNI, LA #GUERRA E' STATA VINTA O PERSA?" Il nostro commento sull'annuncio del Presidente Joe…

La misura è inserita in un ordine con cui velocizza le ammissioni dei rifugiati ed apre posti anche a persone provenienti dalle regioni, in Medio Oriente ed Africa, che Trump aveva escluso. Ma ...20.18: armi squarciano l'anima del Paese "La violenza da armi da fuoco è una epidemia in America. Non dobbiamo accettarla. Dobbiamo agire". Così il presidente, dopo la sparatoria di Indianapolis, che ha causato 8 morti e vari feriti. Il killer si è poi ucciso "Troppi americani muiono ogni giorno per la violenza delle armi da fuoco, questo macchia ..."