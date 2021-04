(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - “La crisi è un'opportunità - prosegue- significa questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto': l'ho dettapenso che il Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) potrebbe essere ampliato e le categorie dovrebbero stimolare la politica. Il teatro è mortosiamo degli anarchici che non sanno mettersi d'accordo. Il teatro ha un'opportunità con il Covid per rinnovarsi e diventare luogo d'eccellenza. Ci saranno dei monologhi ma voglio far venir fuori i protagonisti che stanno con me, stare da solo potrebbe essere una stucchevole autocelebrazione. Ascoltando, ti nutri della reazione dell'altro, mentre se ti annoi si annoia anche il pubblico”. 'Scienza e romanticismo', 'Essere contro', 'Il mondo della lirica è maschilista?': saranno questi i temi della prima puntata di cui...

Advertising

TV7Benevento : Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio l'artista mi deprimo' (2)... - TV7Benevento : Tv: Barbareschi, 'io su Rai3 perché se non faccio l'artista mi deprimo'... - Cisco46allegro : RT @Raiofficialnews: “Abbiamo portato su @RaiTre conforto, ristoro e una parola di speranza con una serie di trasmissioni dedicate a chi av… - zonimariagrazia : RT @Raiofficialnews: “In un momento di delirio di politically correct, #InBarbaATutto vuole riaccendere, con ironia, un po’ di luce su ciò… - BarbareschiLuca : RT @Raiofficialnews: “In un momento di delirio di politically correct, #InBarbaATutto vuole riaccendere, con ironia, un po’ di luce su ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbareschi Rai3

- racconta il direttore di, Franco Di Mare - è venuto da me con una serie di proposte. Mi sono innamorato subito di questa, perché era spiazzante. La nostra rete, che ha un profilo ...... otto puntate in diretta, in onda da lunedì 19 aprile alle 23.15 su, in cui l'attore e regista,... Lucane parlerà con Luca Perri, 35 anni, astrofisico. Con Morgan, genio e follia, ...(Adnkronos) - “La crisi è un'opportunità - prosegue Barbareschi - significa questo la mia dichiarazione 'il teatro è morto': l'ho detta perché penso ..."Avevo una gran voglia di tornare a fare tv e anche una gran paura, perché il tempo passa per tutti. Quest'anno compio 65 anni, ufficialmente ad agosto andrei in pensione. Ogni tanto lo chiedo a mia m ...