Striscia la Notizia, ricordate l’ex velina Thais Souza Wiggers? Eccola oggi, bellissima come allora (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone di Striscia la Notizia: ecco Thais Souza Wiggers dopo tutti questi anni. Dal 1988 Striscia la Notizia è ormai un pilastro della televisione italiana: da quella prima stagione trasmessa su Italia 1, il suo successo è stato inarrestabile. Decine i conduttori e le veline L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone dila: eccodopo tutti questi anni. Dal 1988laè ormai un pilastro della televisione italiana: da quella prima stagione trasmessa su Italia 1, il suo successo è stato inarrestabile. Decine i conduttori e le veline L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Striscia la Notizia ricordate l’ex velina Thais Souza Wiggers? Eccola oggi bellissima come allora - #Striscia… - NathanDelMare : RT @68kikka: Possibile che Michelle Hunziker vada in tendenza su Twitter, solo per le figuracce che accumula a Striscia la Notizia? - GuidaTVPlus : 16-04-2021 21:04 #Canale5 Striscia la notizia #Varietà #Intrattenimento #StaseraInTV - DARTHLANTS0V : Porcodio non la mia ex che giustifica il razzismo di striscia la notizia diocane - CorriereCitta : Striscia la Notizia prende in giro i cinesi e il web è in rivolta grazie a Momoka Banana. La nostra intervista alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia Achille Lauro una furia contro Antonio Ricci. "Dovrebbe anzitutto ?" Tra questi vi troviamo il padre di Striscia la notizia ovvero Antonio Ricci il quale ha espresso il suo parere affermando "Non lo trovo sincero. Penso sia un ottimo prodotto di marketing, un perfetto ...

Striscia la Notizia prende in giro i cinesi e il web è in rivolta grazie a Momoka Banana. La nostra intervista alla ragazza 'gialla fuori e ... Che Striscia la Notizia sia un tg satirico e che faccia dell'ironia il suo biglietto da visita è fatto noto. Ma cosa succede quando ci si spinge oltre la parodia? Fino a quando la satira è considerata '...

Striscia la Notizia, ricordate l’ex velina Thais Souza Wiggers? Eccola oggi, bellissima come allora Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone di Striscia la Notizia: ecco Thais Souza Wiggers dopo tutti questi anni.

Milano-Virtus Segafredo, Djordjevic: "Cercheremo di rialzarci, uniti come abbiamo sempre fatto" La Virtus Segafredo, reduce dalla cocente sconfitta contro Kazan che ha interrotto il cammino delle Vu nere verso la finale di EuroCup e la ...

Tra questi vi troviamo il padre dilaovvero Antonio Ricci il quale ha espresso il suo parere affermando "Non lo trovo sincero. Penso sia un ottimo prodotto di marketing, un perfetto ...Chelasia un tg satirico e che faccia dell'ironia il suo biglietto da visita è fatto noto. Ma cosa succede quando ci si spinge oltre la parodia? Fino a quando la satira è considerata '...Dal 2005 al 2007 ha incantato il pubblico ballando sul bancone di Striscia la Notizia: ecco Thais Souza Wiggers dopo tutti questi anni.La Virtus Segafredo, reduce dalla cocente sconfitta contro Kazan che ha interrotto il cammino delle Vu nere verso la finale di EuroCup e la ...