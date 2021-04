Sampdoria, Ferrero: “Non ho incontrato nessuno, presto vedrò Ranieri” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si parla di miei incontri con nuovi allenatori, manager e assortiti. Ma io non ho incontrato nessuno”. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, interpellato dall’Ansa, ci tiene a precisare la situazione del club. “Abbiamo Ranieri, con il quale mi vedrò presto, e ora ci aspettano 3 gare in una settimana – dice Ferrero – Non riusciranno a distrarci dai nostri obbiettivi: pensiamo solo alla vittoria, a migliorare ancora la nostra classifica”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Si parla di miei incontri con nuovi allenatori, manager e assortiti. Ma io non ho”. Massimo, presidente della, interpellato dall’Ansa, ci tiene a precisare la situazione del club. “Abbiamo, con il quale mi, e ora ci aspettano 3 gare in una settimana – dice– Non riusciranno a distrarci dai nostri obbiettivi: pensiamo solo alla vittoria, a migliorare ancora la nostra classifica”. SportFace.

