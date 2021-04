Sabato 17 aprile 2021 | ospiti tv | Verissimo | Amici | Tv Talk | Italia Sì! | Ciao Maschio

(Di venerdì 16 aprile 2021)17ci regala nuove emozioni. Nei programmi e nelle trasmissioni di Mediaset e Rai la fascia pomeridiana e la prima serata si tinge di approfondimenti, spettacolo, attualità e un pizzico di divertimento e ironia. Da Silvia Toffanin con, a Massimo Bernardini con Tv. Da Maria De Filippi a Marco Liorni a Nunzia De Girolamo ecco chi saranno i protagonisti per questo weekend nella giornata di. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni in merito. Glidi Silvia Toffanin aEccezionalmente alle 17.00 ma sempre su Canale 5con Silvia Toffanin con le sue emozionanti interviste. Anche in questa puntata verrà dato ampio spazio ai protagonisti di. Stavolta tocca ai professori, ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Sabato 17 aprile alle 17:30 saremo in diretta qui - raicinque : Dai ricordi di scuola agli instapoeti al caso Amanda Gorman. Qual è lo stato dell'arte della poesia oggi? Se ne par… - StefanoFeltri : Visto si stampi! Pronto lo speciale ambiente che troverete con @DomaniGiornale domani, sabato 17 aprile! Fateci sa… - boxtrader1 : RT @beppescienza: Su La7 sabato 17 aprile 2021 ore 9:40-10:50 Coffee Break con intervista a Beppe Scienza sul libro ‘Viva i contanti’ e a P… - pronosti_calcio : Pronostici Premier League Sabato 17 Aprile 2021: consigli e quote 32ª Giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato aprile

...dal 26a fare sport anche di contatto nelle regioni in zona gialla: dal calcetto alle partite di altre discipline. Dal 1° maggio alla stadio fino a mille spettatori In zona gialla da1°...In da1 maggio sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo di 1. inoltre, si indicherà la possibilità di tornare dal 26a fare sport anche di ...Riparte lo sport all'aperto, per gli amatori e per i tifosi . Nello schema di decreto che il dipartimento sport sottoporrà nei prossimi giorni al Cdm si ...Dalle ore 14 di sabato 17 aprile anche i comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa e Radicondoli E’ confermato. La Toscana, per atto del ministro della Salute Roberto Spe ...