Riaperture ristoranti e palestre, cosa cambia dal 26 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) L'esecutivo inizia a disporre le prime Riaperture, in zona gialla riaprono ristoranti e bar ma solo all'aperto. Aperte anche le palestre Terminata dopo circa due ore la cabina di regia avviata alle ore 12:00 di questo pomeriggio, Riaperture e scuola sono stati i due temi principali della discussione tenutasi a Palazzo Chigi. All'incontro hanno partecipato il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro e i ministri, Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli e Elena Bonetti, capidelegazione dei partiti di maggioranza. Riaperture ristoranti Non c'è ancora un calendario per le prossime Riaperture ma l'esecutivo ha già aggiornato i protocolli ...

