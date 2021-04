Riaperture a maggio e vaccini, oggi Draghi in conferenza: a che ora parla (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier Mario Draghi ha convocato per oggi venerdì 16 aprile una cabina di regia (il via è previsto per le ore 11) che si occuperà della road map delle Riaperture. Anche stavolta Draghi spiegherà di persona come il governo intende muoversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier Marioha convocato pervenerdì 16 aprile una cabina di regia (il via è previsto per le ore 11) che si occuperà della road map delle. Anche stavoltaspiegherà di persona come il governo intende muoversi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture maggio Iniziata la cabina di regia. Rt nazionale scende a quota 0,85. Verso tre regioni in rosso, la Campania torna arancione ...i colori delle Regioni nella prossima settimana e soprattutto il tema delle progressive riaperture ... Per quanto riguarda le scuole, nelle scuole non ad alta criticità, già dal maggio si prevede il ...

Palestre e piscine, riaperture a maggio ma con nuove regole Nuove regole Tuttavia sembra che per le nuove aperture di palestre e piscine a maggio il governo ...restringenti quanto inutili " commentano i gestori " che già criticano queste misure sulle riaperture ...

Tre Regioni restano rosse. Ma 11 hanno numeri da zona gialla Tre regioni (la Valle d'Aosta, la Puglia e la Sardegna) ancora in rosso, la Campania che virerebbe da rosso ad arancione, raggiungendo tutte le altre regioni, anche se tredici sarebbero già da giallo.

Abbracci e cene al ristorante: i veri desideri degli italiani per il dopo pandemia Per quasi 1 italiano su 3 la possibilità di tornare ad abbracciarsi è il primo desiderio da realizzare con l’uscita dall’emergenza. Al secondo posto nella classifica le cene al ristorante, indicate co ...

