Rezza: i casi calano lentamente per colpa della variante inglese

"C'è un problema che spiega perché l'incidenza scende così lentamente: la variante inglese ha sostituito i ceppi precedentemenrte circolanti e ha una trasmissibilità del 50% superiore. L'antidoto è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Rezza casi Rezza: i casi calano lentamente per colpa della variante inglese Così Rezza (Iss) ha spiegato perché i dati sull'epidemia in Italia migliorino così lentamente. Anche quelli sul numero delle vittime. "Abbiamo avuto un accumulo di persone infette e ha conseguenze a ...

Covid, Brusaferro: "Paesi al confine hanno curva in risalita". Rezza: "Perdura sovraccarico terapie intensive" Le persone con piu' di 80 anni ma anche i settantenni cominciano a decrescere come numero di casi. REZZA: "Stiamo vivendo un momento di transizione. L'Rt inferiore a 0.9 ci dice che c'è ancora una ...

Rezza: i casi calano lentamente per colpa della variante inglese Milano, 16 apr. (askanews) - 'C'è un problema che spiega perché l'incidenza scende così lentamente: la variante inglese ha sostituito i ...

VIDEO - Iss, Brusaferro: "La curva dei casi è in lenta decrescita", Rezza: "L'antidoto è solo la vaccinazione di massa" "La curva italiana mostra una lenta decrescita: quasi tutte le regioni hanno un calo dell'incidenza, che è pari a 182 per 100mila abitanti. Secondo il flusso Iss invece l'incidenza è 160 per 100mila p ...

